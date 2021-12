Sorgen lindern

Ein Moment, und es ist alles anders: Als der Gasterner Gemeinderat Michael Meier am 2. Juni auf eine Leiter stieg und diese plötzlich wegrutschte, veränderte sich in einem Wimpernschlag sein weiteres Leben: Notarzthubschrauber, Einlieferung ins Unfallkrankenhaus Linz, ab dem Bauchnabel abwärts gelähmt.

Eines war für Michael Meier klar: Aufgeben ist keine Option, das Leben muss weitergehen. Neben dem familiären und sozialen Rückhalt, der die nötige Stütze bietet, um die neuen Herausforderungen zu meistern, sind aber auch finanzielle Aufwendungen in nicht unerheblicher Höhe notwendig, um Umbauten im Haus vorzunehmen. Hier ist es vorbildlich, dass Gemeindebürger, Vereine und Parteien zusammenhelfen, um wenigstens die finanziellen Sorgen etwas zu lindern. Denn auch das bedeutet Gemeinde: Mitbürgern in Not zu helfen.