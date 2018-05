Es war nochmals ein tolles Wochenende zum Abschied. Am Freitag Volksfest-Stimmung mit tausenden Menschen am Waidhofner Stadtlauf, am Samstag schließlich die NÖ Landesmeisterschaft im Halbmarathon. Nicht nur die Sportler haben wieder Alles gegeben, sondern auch – und vor allem – die Organisatoren des LTU Waidhofen. Viele Helfer waren im Einsatz. Vom Streckenposten bis zum Führungsradfahrer, vom Moderator bis zum Mitarbeiter bei der Labstelle. Und so weiter …

Dass mit Erich Scharf und Rudi Cerny nun das Führungs-Duo des LTU auf die Reset-Taste drückt, ist nach 18 Auflagen des Waidhofner Stadtlaufs verständlich. Die Veranstaltung wurde immer größer, die Erwartungshaltung ebenso – auch jene der Organisatoren selbst. Dasjenige, das man einmal gewöhnt war, will man auch in der Zukunft nicht mehr missen. Daher wäre insgeheim wohl jeder enttäuscht, wenn der einst so große Waidhofner Lauf in der kommenden Saison nur noch ein „stinknormaler“ Bewerb wäre. Das heißt: Jeder neue Veranstalter würde hier nur verlieren.

Ob der heurige Lauf der endgültig letzte war? Schwer zu sagen. Vielleicht geht‘s nach einer kleinen Schaffenpause weiter – vielleicht juckt das Duo Scharf/Cerny irgendwann doch ein Comeback. Zum Zutrauen wäre es den – positiv gemeint – „Event-Freaks“ jedenfalls.