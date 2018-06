Nach der Niederlage von Groß-Siegharts gegen Verfolger Windigsteig wurde die Meisterschaft in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal zumindest am Papier nochmals kurzfristig spannend. Nun ließ Favorit Groß-Siegharts aber nichts anbrennen und fixierte mit dem Heimsieg über Geras den Meistertitel. Der ist allemal verdient. Denn wer bis auf wenige Runden immer an der Tabellenspitze steht, der ist auch am Ende zurecht vorne. Schon in wenigen Wochen geht‘s nach neun Jahren Abstinenz also in der 1. Klasse weiter. Dass dort ein anderer Wind als in der 2. Klasse weht, ist klar. Bestes Beispiel sind die Irnfritzer, die im Vorjahr ebenso souverän aufstiegen, um diesmal als Tabellenletzter abzusteigen.

Für Groß-Siegharts, das bereits in den Vorjahren vorne mitmischte, kam der Meistertitel zur richtigen Zeit. Die Konkurrenz wäre auch in der kommenden Saison nicht weniger geworden. Denn zu den etablierten und aktuell starken 2. Klasse-Mannschaften wie Windigsteig, Karlstein oder Kühnring kommt neben Irnfritz vielleicht noch der eine oder andere 1. Klasse-Absteiger dazu, der ebenfalls unbedingt wieder rauf will. Man sieht also, die Konkurrenz nimmt in der 2. Klasse eher zu, als ab. Da wird‘s auch in der kommenden Saison wieder ein richtiges „Gemetzel“ im Titelkampf geben.