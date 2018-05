Verliert Gmünd nun auch das Heimspiel gegen Weißenkirchen, dann sind die Hoffnungen auf einen Klassenerhalt in der 2. Landesliga West wohl dahin. Dann wird‘s auch in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel zwei Absteiger geben. Altenwörth ist fix weg und fusioniert sowieso mit 1. Klasse-Verein Kirchberg/Wagram.

Den zweiten Abstiegsplatz haben derzeit die Vitiser eingenommen. Drei Runden vor Schluss stehen die Aussichten nicht gerade rosig, dass der Aufsteiger diesen auch noch einmal los wird. Vier Punkte beträgt der Rückstand, dazu ist die Auslosung mit Grafenwörth (3.), Rehberg (5.) und Großweikersdorf (11.) nicht gerade leicht. Oder anders formuliert: Wer gegen die unmittelbaren Konkurrenten Horn II und Atzenbrugg verliert, dem ist es auch nicht unbedingt zuzutrauen, dass er Teams aus der vorderen Tabellenhälfte schlägt.

Noch haben die Vitiser die Chance auf neun Punkte. Und solange die Chance auf den Klassenerhalt lebt, sollte dran geglaubt werden. Doch in Wirklichkeit muss am Freitag gegen Grafenwörth ein Sieg her. Nur so ist garantiert, dass die Vitiser im Endspurt nochmals die zweite Luft bekommen und nicht völlig aus dem Windschatten raus kullern.