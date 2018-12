Die Zeit um Weihnachten und Neujahr ist die Zeit der Wünsche und Vorsätze. Fragt man einen Fan des SV Waidhofen, was er sich für die Frühjahrssaison wünscht, wird dieser wahrscheinlich antworten: Dass der SVW eine genauso sensationelle Rückrunde hinlegt, wie die Herbstsaison war.

Ob die Grün-Weißen das erfüllen werden können? Das Potenzial ist da – nur durch Glück wird man nicht Dritter. Die Hinrunde war geradezu sensationell – zumal im Sommer eigentlich jeder mit dem Abstiegskampf gerechnet hat. Allerdings, so musste auch Lukas Meisner im NÖN-Interview anlässlich seines ersten Jahres als Landesliga-Trainer einräumen, lief schon so mancher Spielverlauf in die für Waidhofen richtige Richtung. Darauf will man sich im Frühjahr nicht mehr verlassen, will primär keine große Punktejagd starten, sondern den Punktepolster nutzen, die Mannschaft kontinuierlich weiterentwickeln. Sodass man bald wieder neue Früchte ernten kann.

Dass die Fans die Thayastädter an deren Herbst-Leistungen messen werden, ist logisch. Gut ist, dass Meisner keinen Druck aufkommen lässt, lieber einige Dinge ausprobieren möchte. Für die Entwicklung der Mannschaft ist das genau der richtige Schritt. Und die Zuschauer? Geht der Plan auf, dann können sie in Zukunft noch viel öfter jubeln. Ein womöglich nicht ganz so rundes Frühjahr sollte da zu verschmerzen sein.