Streit, der nichts bringt

„Wie soll der Frieden in der großen Weltpolitik funktionieren, wenn er nicht einmal im Kleinen gelingt?“ Diese Frage wirft Angelina Nigischer in ihrem neuen Programm auf.

Verfolgt man so manchen zum Kleinkrieg eskalierten Nachbarschaftsstreit, der es bis in die Medien geschafft hat, dann lassen sich gewisse Parallelen zum Weltgeschehen nicht wegleugnen. Verletzter Stolz, Prinzipienreiterei, gegenseitige Vorwürfe und ein Verrennen in einen Streit, der niemandem irgendeinen Vorteil bringt, aber eine Menge Kollateralschäden hinterlässt – darauf läuft es leider oft hinaus.

Muss man wirklich wegen ein paar Zentimetern Grund jahrelang streiten? Wäre es da nicht viel besser, das Kriegsbeil zu begraben und sich zu einem Glas Wein zusammenzusetzen? Vielleicht kann man dann über solche Spitzfindigkeiten sogar gemeinsam lachen.