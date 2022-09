Tabelle zählt

Der Trainerwechsel beim SV Waidhofen lag in der Luft. Die Trendumkehr gelang auch beim Kellerduell in Kilb nicht. Am Ende zählt die Tabelle. Da wird keine Rücksicht darauf genommen, dass Waidhofen sechs Spieler vorgeben musste.

Der neue Mann, Edgar Eichler muss in Waidhofen nicht vorgestellt werden. Auch er braucht keine Eingewöhnungszeit, kennt den Verein. Trotzdem dürfen keine Wunderdinge erwartet werden. Eichler hat vorerst dasselbe Spielermaterial wie Scherzer zur Verfügung. Dazu gibt‘s aktuell einige Ausfälle – auch schwerwiegende wie jenen von Stürmer Patrik Ruzicka. Ansetzen kann Eichler jetzt bei der Motivation. Das Selbstvertrauen muss zurückkommen. Dass die Waidhofner Kicker nicht so schlecht wie der Tabellenstand sind, hat die vorige Saison mit Platz neun gezeigt. Ansonsten bleibt nur die Hoffnung auf den Trainer-Effekt. Der muss schon am Freitag gegen Gloggnitz her.