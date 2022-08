Technik allein reicht nicht

Noch vor einigen Jahren hätten viele jemanden als verrückt bezeichnet, der für Niederösterreich eine Waldbrand-Spezialeinheit samt eigenen Einsatzfahrzeugen fordert. Jetzt, wo es genau solch eine Einheit seit zwei Jahren gibt, und spätestens seit dem größten Waldbrand in der Geschichte Niederösterreichs in Reichenau an der Rax, dürfte jedem klar sein, dass unser Land, was große Waldbrände betrifft, aufgrund des Klimawandels keine Insel der Seeligen mehr ist.

Bilder, die man einst nur aus Südländern kannte, werden in Zukunft leider auch vor unserer Haustüre häufiger werden. Darauf muss man reagieren. Mit der Anschaffung der Fahrzeuge und der Gründung der Sondereinheit ist der erste Schritt getan. Was es jetzt braucht, sind weitere Freiwillige, die bereit sind, sich für dieses spezielle Einsatzgebiet ausbilden zu lassen. Denn ohne Feuerwehrleute ist das beste Gerät nichts wert.