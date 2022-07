Titelfavorit

Die Transferzeit hat die Ambitionen der drei Waldviertler Top-Teams in der 1. Landesliga klar unterstrichen. Während für Waidhofen und Schrems ein Platz im Mittelfeld das höchste der Gefühle sein wird, will Zwettl vorne mitmischen. So spricht das nach einer total verkorksten und von Verletzungen geprägten Saison zwar niemand aus – aber alles andere würde nicht zur aktuellen Transferpolitik passen. Spieler aus der 2. Liga und Regionalliga werden nicht geholt, um dann um die Plätze fünf bis acht zu spielen. Zwettl will den großen Coup landen.

Der Kreis der Titelanwärter ist in der 1. Landesliga nach dem Aufstieg der Favoriten Scheiblingkirchen und Krems ein kleiner. In Wirklichkeit wird‘s auf ein Duell Retz gegen Zwettl hinauslaufen. Dass es schnell in eine andere Richtung gehen kann, verspürte Zwettl schon zweimal am eigenen Leib. Ein drittes Mal kann‘s so ein Verletzungspech aber nicht geben.