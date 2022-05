Tun oder Reden?

Es gibt vielfältige Hilfsprojekte in unserem Land, die alle ein Ziel haben: den Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Es gibt viele Projekte, die in den Medien große Beachtung finden. Und dann gibt es jene, die nicht auf die Werbetrommel schlagen, sondern einfach „tun, was getan werden muss“. So wie dies in der Dorfschule Montessorihaus seit einigen Wochen passiert. Ohne Unterstützung mit öffentlichen Geldern werden hier Schulplätze für Kinder zur Verfügung gestellt, die in ihrer Muttersprache unterrichtet und betreut werden. Und ohne jeden Druck passiert hier das, wozu die Politik nicht imstande ist: Integration! Keine Zwangsbeglückung, sondern einfach nur miteinander leben, miteinander spielen, miteinander lernen.

Ein wunderbares Beispiel dafür, dass man nicht immer Präsenz in den Medien braucht, um Gutes tun zu können.