Begeisterungsstürme gab‘s keine, als Rostislav Samanek im Sommer vom SV Waidhofen verpflichtet wurde. Vielleicht war‘s auch nur die Zurückhaltung, weil zuvor doch einige Male am Legionärssektor daneben gegriffen wurde. Dazu kam, dass Samanek während seiner Profi-Laufbahn in Tschechien eher am Flügel, oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, aber sicher kein Spielmacher war, so wie es im Waidhofner Anforderungsprofil stand. Auch der Einstand des Tschechen verlief schleppend, war er zunächst angeschlagen und fremdelte bei den ersten Einsätzen.

Nach und nach lief die Tormaschine aber heiß, machte Samanek seine oft unauffällige Spielweise mit einem exzellenten Torriecher wett. Und plötzlich hatte Waidhofen einen der absoluten Top-Spieler in der Liga, der es als offensiver Mittelfeldspieler bzw. hängende Spitze mit 24 Treffern bis auf Platz zwei der Torschützenliste gebracht hat. Aber nicht nur das: 24 Treffer in 28 Spielen, mit Assists 50 Prozent an Torbeteiligungen – absolute Top-Werte, die in der jüngeren 1. Landesliga-Vergangenheit des SVW nicht einmal Kapazunder wie Stefan Schimmel, oder Lukas Nechvatal hatten.

Zusammengefasst: Samanek war ein echter Glücksgriff. Ein weiterer solcher und Waidhofen kann Stammgast in den Top 5 werden.