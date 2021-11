Unerwartete Chance

Vor der Saison war es undenkbar, dass Waidhofen am 13. Spieltag der 1. Landesliga an Lokalrivalen Zwettl vorbeiziehen kann. Zwettl rüstete im Sommer auf, zählte zum Kreis der Titelkandidaten. Waidhofen hingegen stand beim Corona-Abbruch der Vorsaison an letzter Stelle. Dann aber begann Zwettls Pechserie mit unzähligen Verletzungen, während Waidhofen in einem richtigen Wellental bisher ganz passabel durch die Hinrunde kam. Und plötzlich trennen die beiden nur noch zwei Punkte. Trotz dieser knappen Ausgangslage und trotz einer Zwettler Ergebniskrise schiebt Waidhofen den Zwettlern die Favoritenrolle zu. Es ist zu erwarten, dass Waidhofen diese Underdog-Rolle am Freitag am Spielfeld verkörpert. Defensiv gut stehen, abwarten, im Konter zuschlagen. Mit dieser Taktik fuhr der SVW bisher seine Punkte ein. Das könnte ein probates Mittel für den Derby-Sieg sein.