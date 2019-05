Es wäre eine Premiere, die wohl seinesgleichen sucht: Der Winterkönig als Absteiger! Gibt‘s nicht? Normalerweise nicht, aber: Wirft man einen Blick in die 1. Klasse Waldviertel, dann ist dieser Gedanke gar nicht mehr so abwegig. Nur einen mageren Punkt holte Winterkönig Pfaffenschlag bisher in der Rückrunde, zuletzt setzte es gleich fünf Niederlagen am Stück. So sind’s nur noch sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang. Sechs Runden vor Schluss muss beim SCP zwar noch keine Panik ausbrechen, sollte jedoch auch das Spiel in Gastern verloren gehen, was aufgrund der aktuellen Formkrise keine Überraschung wäre, könnte es in Echtzeit dramatisch Richtung Abstiegskampf gehen.

Was ist bloß los in Pfaffenschlag? Klar, im Herbst spielte der SCP dezent über den Verhältnissen, gewann Schnittpartien und überraschte mit Platz eins auch sich selbst. Schon in der Transferzeit lief es nicht mehr rund, versemmelte man den Transfer des Schwarzenauers Johannes Wimmer, weil dieser zu spät angemeldet wurde.

Niemand muss jetzt auf die Mannschaft hinhauen, Klartext braucht‘s aber allemal. Sonst gibt‘s am Ende doch noch ein böses Erwachen und eine verrückte Premiere mit dem Winterkönig als Absteiger.