Versorgung muss sein

Es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein: Wenn jemand mit einer Verletzung, egal zur welcher Uhrzeit, ins Spital kommt, dann sollte sich ein Arzt die Sache ansehen und zumindest eine Erstversorgung durchführen, ehe man den Patienten, falls nötig, an ein spezialisiertes Krankenhaus verweist.

In Waidhofen dürfte aber in den vergangenen Wochen in einigen Fällen nicht einmal dieses Minimalprogramm geboten worden sein. Patienten, die außerhalb der seit März stark eingeschränkten Öffnungszeiten der chirurgischen Ambulanz erschienen, wurden gleich nach Horn oder Zwettl weitergeschickt. Untersuchung oder Verband anlegen – Fehlanzeige!

Nun soll zumindest eine Erstversorgung rund um die Uhr, sieben Tage die Woche angeboten werden. Es ist traurig, darüber überhaupt diskutieren zu müssen. Jetzt müssen den Ankündigungen Taten folgen.