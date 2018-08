An die 30.000 Menschen waren laut Organisatoren bei der Ballonfahrer-WM in Groß-Siegharts vor Ort. Bei den meisten dieser Zuseher stand der sportliche Aspekt wohl eher an zweiter Stelle, hatte der generelle Event-Charakter Priorität.

Macht nichts – Hauptsache die Menschen waren da, haben die Veranstaltung nicht nur wahr-, sondern auch angenommen. Schon allein der Blick auf den täglichen Social Media-Feed genügte, um überall Ballone zu sehen. Fotos hier, Fotos da – keine Seite mit Waldviertel-Bezug kam an diesem Event vorbei. Aber auch überregional gab‘s viel Beachtung. Nicht nur fürs Ballonfahren im Speziellen, sondern für das Waldviertel im Allgemeinen. Eine bessere Werbung für die Region konnte es also gar nicht geben.

Während für uns alle diese WM nun wieder abgehakt ist, geht die Arbeit des Organisationsteams noch weiter. Nachbereitungen a la einfaches Aufräumen bis hin zu Analysen stehen am Programm, um künftig das Level halten bzw. noch ausbauen zu können. Denn Christoph Fraisl und seine Crew sind nach dem reibungslosen Ablauf wohl erst so richtig auf den Geschmack gekommen. Daher schaut es aus heutiger Sicht auch sehr gut aus, dass bald schon wieder ein Ballon-Großereignis im Waldviertel stattfindet. Freuen wir uns darauf.