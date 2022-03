Voll mit dabei

Mit der 2:3-Niederlage in Groß Gerungs legte Raabs einen Fehlstart in die Rückrunde der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel hin. Noch vor kurzer Zeit zweifelte selbst Obmann Richard Zarycka daran, ob überhaupt alle Kicker die prekäre, tabellarische Situation erkennen würden. Spätestens jetzt ist klar: Die Erfolge der jüngeren Vergangenheit zählen nichts mehr. Die Gegenwart heißt Abstiegskampf. Der ist gegenwärtiger denn je. In den kommenden Runden warten mit Traismauer, Kottes und Röschitz drei unmittelbare Konkurrenten. Das sind für Raabs in dieser Saison keine Duelle gegen vermeintlich schwächere Gegner, sondern richtige Kracher, wo verlieren verboten ist.

Noch besteht kein Grund, zum Schwarzmalen. Raabs verfügt mit fünf Legionären noch immer über individuelle Klasse, die andere Teams in der Liga nicht haben. Nur: Im Tabellenkeller wird selten schön gespielt – hier muss um jeden Ball auch gekämpft werden.