Waidhofen hilft

Wenn es wirklich darauf ankommt, hilft man im Waldviertel zusammen und fragt nicht danach, was man dafür bekommt: Was bei Katastrophen im eigenen Land, ja bei jedem Feuerwehreinsatz gelingt, schaffen die Bürger des Bezirks auch, wenn Menschen auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine Hilfe brauchen.

Praktisch Stunden nach dem Kriegsausbruch starteten erste Erhebungen, wer Flüchtlinge privat unterbringen könnte. In den vergangenen Tagen starteten Bürger eigenhändig Spendenaktionen, wollen sogar an die Grenze fahren, um Hilfsgüter zu übergeben. Die Bereitschaft, Geflüchteten ein Quartier zu geben, ist hoch. Hier zeigt sich vor allem eines: Es reicht nicht, auf den Staat oder die Regierung zu warten, wenn es darum geht, sofort Hilfe zu leisten. Das geht nur, wenn die Bürger selbst anpacken und bereit sind, etwas für die Betroffenen zu tun.