13 Punkte fehlen Waidhofen noch, um die Vorjahresmarke (über die ganze Saison wohlgemerkt!) einzustellen. Da in der Hinrunde aber nur noch vier Spiele – und daher zwölf Punkte – vakant sind, kann diese Marke erst in der Rückrunde erreicht werden. Egal. Die Sensation ist eher die, dass Waidhofen mittlerweile alles zuzutrauen ist. Eben auch, dass diese vier noch ausständigen Spiele bis zur Winterpause gewonnen werden können. Der SVW hätte dann sogar gute Chancen, als erster Verfolger der Profi-Truppe und des Wahrscheinlich-Herbstmeisters Stripfing zu überwintern. Eigentlich war so ein Szenario vor noch nicht allzu langer Zeit völlig undenkbar.

Denn vor einem Jahr herrschte Abstiegskampf pur, trennte man sich von Trainer Witold Sikorski und hatte nach der Verletzung von Torhüter Peter Rosenmayer große Probleme. Dann wurde mit Milan Pastucha ein Top-Keeper verpflichtet und mit Lukas Meisner ein aufstrebender Coach geholt, der es trotz seiner jugendlichen 29 Jahre geschafft hat, Disziplin in diese Mannschaft zu bringen. Und plötzlich spielt der SVW das, was er kann: Hinten dichtmachen und vorne Nadelstiche setzen. Diese Spielweise passt einfach zu diesem Team und macht es so erfolgreich. Das bestätigt auch die Tabelle – und die lügt ja bekanntlich nie.