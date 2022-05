Was Oma noch wusste

Es ist noch nicht so lange her, dass unsere Großmütter und -väter mit den Kräften der Natur im Einklang waren. Statt teurer Medizin wurden Kräuter aus dem Wald und aus dem Garten geholt, daraus Säfte, Heilsalben und Tinkturen hergestellt. Die moderne Gesellschaft hat dieses Wissen eingetauscht, gegen bunte Pillen, deren Nebenwirkung oft mehr Angst verbreitet, als das Leiden, das man damit bekämpfen will.

Gut, dass es auch wieder Menschen gibt, die sich auf dieses alte Wissen besinnen, die Gespräche führen mit denen, die sich noch erinnern können an die Rezepte traditioneller Volksheilkunde. Und gut, dass diese Menschen Bücher darüber schreiben und das Wissen auch für spätere Generationen bewahren. Denn eines ist gewiss: Gegen fast jedes Leiden, gegen fast jeden Schmerz ist auch in unseren Breiten irgendein Kräutlein gewachsen.