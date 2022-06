Wir alle sind Gemeinde

Dass auf Rechte gepocht, aber auf Pflichten gerne vergessen wird, sprach der Kautzener Bürgermeister Manfred Wühl bei der Ehrung ausgeschiedener Mandatare an. Dass Bürger sich mehr und mehr auf „die Gemeinde“ verlassen, die für alles Mögliche geradestehen soll, während man selber lieber keinen Finger rührt.

Auf eine kleine Landgemeinde bezogen, ist dies sicher etwas zugespitzt formuliert, aber der Blick insbesondere in größere Städte zeigt, wohin die Reise gehen könnte. Klar ist: Wenn die Gemeinde sich um alles kümmern soll, auch um Dinge, die man in einer funktionierenden Ortsgemeinschaft den Bürgern überlassen könnte, dann wird das nur gehen, wenn die Gemeinden auch die dazu nötigen zusätzlichen finanziellen Mittel erhalten – also letzten Endes die Bürger selbst zur Kasse gebeten werden.

Ist es da nicht besser, bestimmte Dinge selber in die Hand zu nehmen?