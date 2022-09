Zeit, Dank zu sagen

Menschenrettung, Autobergung, Katastropheneinsatz — Szenarien, die von den freiwilligen Einsatzkräften auch ständig geübt werden müssen, um im Ernstfall rasch und sicher eingreifen zu können.

Knapp 100 Freiwillige von elf Wehren und des Roten Kreuzes nahmen am vergangenen Wochenende an einer Übung in Großrupp rechts teil. Sie nahmen sich Zeit, Tätigkeiten zu üben, die bei einem Unfall über Leben und Tod entscheiden können.

Die Freiwilligen nehmen sich Zeit für eine umfassende Ausbildung, sie nehmen sich Zeit für Übungen und sie nehmen sich Zeit für den Einsatz, wenn es Alarm gibt. Egal wann und egal, bei welcher Witterung.

Es ist Zeit, einmal Dank zu sagen für die vielen Stunden, die von den Helfern der Freiwilligenorganisationen, egal ob Feuerwehr, Rettung oder andere, im Dienste der Allgemeinheit geleistet werden.