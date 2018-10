Sechs Siege in sieben Runden, zuletzt Landesliga-Absteiger Gmünd mit 3:0 vom Platz geschossen und dabei sogar noch ergebnistechnisch verschont: Der USV Raabs surft als Aufsteiger in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel weiter auf der Erfolgswelle und biegt als Tabellenführer in die zweite Hinrunden-Hälfte. Nach außen wird in Raabs weiter tiefgestapelt – geht‘s so weiter, sollte das Saisonziel aber überdacht werden. Der „Klassenerhalt“ muss dann mit dem „Meisterkampf“ getauscht werden.

Für den Herbstmeistertitel sind neben Raabs ohnehin nur noch Grafenwörth und Schweiggers übrig. Der Liga-Rest spielte bisher zu unkonstant, um vorne eingreifen zu können.

Was für Raabs spricht? Mit dem Duo Roman Fischer/Martin Repa hat Raabs sicher die stärksten Legionäre der Liga. Die Beiden entscheiden Spiele im Alleingang und lassen kaum aus. Raabs hat außerdem noch Stammspieler wie die verletzten Nico Schrittwieser oder Matthias Nagl in der Hinterhand – der Kader wird also breiter und stärker. Dazu kommt, dass Trainer Werner Wagner anscheinend perfekt zu dieser Truppe passt, wie nur zwei Niederlagen in 33 Spielen zeigen. Das alles sind Gründe, warum Raabs zu den ganz heißen Eisen zählt.