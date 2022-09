Zum Wohle der Anderen

Es ist nicht selbstverständlich, dass jemand bereit ist, ein öffentliches Amt zu bekleiden. Und auch viele Vereine und Institutionen kämpfen mit Nachwuchsproblemen.

Umso erfreulicher ist die Tatsache, dass sich mit Nikolaus Noé-Nordberg in Windigsteig ein engagierter Gemeindebürger gefunden hat, der nun, nachdem er bereits zwölf Jahre „an zweiter Stelle“ gestanden ist, auch bereit ist, die Agenden des Bürgermeisters zu übernehmen und sich neben seinem Hauptberuf als Landwirt und seiner Familie auch noch Zeit für Gemeindeangelegenheiten nehmen möchte.

Ebenso gilt das Dankeschön auch der Familie, die in Zukunft sicher öfters auf gemeinsame Stunden verzichten wird müssen, weil Sitzungen, Veranstaltungen oder Ausschüsse an der Tagesordnung stehen — und alles dafür, dass das öffentliche Leben in der Gemeinde nicht zum Stillstand kommt.