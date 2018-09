Dass der SV Waidhofen nach dem tollen Saisonstart diesmal um den Titel in der 1. Landesliga mitspielen könnten, dachten wohl ohnehin nur die kühnsten Träumer. Dass dem nicht so sein wird, war eigentlich schon vor der 0:2-Niederlage gegen den neuen Tabellenführer Stripfing klar.

Dem SV Waidhofen fehlt zur Spitze noch einiges. Spielerisch, vor allem aber in der Breite des Kaders. Bei Stripfing wimmelte es nur so von Profis und Ex-Bundesliga-Kickern – ein Edin Salkic, der wohl bei fast jedem anderen Verein in der Liga gesetzt sein würde, stand nicht einmal im Kader …

Bezüglich Kampfgeist war Waidhofen spitze. Mit Glück wären beide Gegentore vermeidbar gewesen, hätte eine der zwei dicken Chancen auch sitzen können und wäre sogar mehr drinnen gewesen. So realistisch muss aber jeder sein, dass nicht die Top-Teams der Liga die Hauptgegner der Waidhofner sind, sondern jene, die in der unteren Tabellenhälfte zu finden sind. Und gegen die schnitt der SVW bisher perfekt ab. Dennoch sollten in den kommenden Wochen bis zur Winterpause noch einige Punkte folgen. Zu schnell geraten die bisherigen Erfolge aus den Köpfen der Fans – die bisher so gute Stimmung könnte sonst rasch wieder kippen.