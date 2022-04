Zurück zu ‚Tante Emma‘

Eine große Auswahl, frisch und billig — so muss das Angebot sein, wenn wir in den Supermarkt gehen. Und auch fünf Minuten vor Ladenschluss möchten wir noch frisches Gebäck bekommen. Dafür nehmen wir in Kauf, dass Tonnen an Lebensmitteln verschwendet werden.

Im Gegensatz dazu stehen Schlagworte wie Regionalität und Nachhaltigkeit. Doch das müssen keine Schlagworte bleiben. In Bauernläden — so wie am Wochenende in Waldkirchen eröffnet — ist das Angebot mindestens genauso frisch, kommt garantiert aus der Region und hilft zudem, die Umwelt zu schonen und Arbeitsplätze in unserem direkten Umfeld zu erhalten.

Auch wenn der persönliche Kontakt in diesen Selbstbedienungsläden fehlt, vielleicht führt uns der nächste Schritt wieder zurück — oder vorwärts — zum „Tante Emma-Laden“, den viele von uns noch als Umschlagplatz für Dorf-Neuigkeiten kennen.