Dass der Beschluss im nicht-öffentlichen Teil einstimmig gefallen ist, damit hätte man fast nicht gerechnet: Der Waidhofner Gemeinderat steht geschlossen hinter dem Antrag von Gottfried Waldhäusl, einen Runden Tisch einzuberufen. Der Stadtrat hatte das eindringlich gefordert: Die Spannungen zwischen Politik und Verwaltung seien zu groß, das schlage sich auf die Zahl der Krankenstände nieder.

Die Einigkeit unter den Fraktionen zeigt jedenfalls an: Es gibt Probleme, die gelöst werden müssen. Bürgermeister Josef Ramharter will sich vor dem Runden Tisch in Einzelgesprächen einen Überblick verschaffen.

Ein erster Schritt, Spannungen zu lösen, ist, dass Problemlagen offen gelegt werden. Es muss nur zum zweiten Schritt kommen – und das heißt meistens, dass nicht nur eine Seite über den eigenen Schatten springt.