Vorher galt es jedoch noch, die Wahl des Bürgermeisters abzuwickeln. Wenig überraschend schlug die SPÖ den bisherigen Gemeinde-Chef Harald Hofbauer vor. Unter dem Altersvorsitz von Christa Steindl erhielt Hofbauer in geheimer Wahl 19 von 19 möglichen Stimmen.

Ebenso einstimmig lief die Wahl des Gemeindevorstands ab, der sich aus den vier SPÖ-Mandataren Walter Greulberger, Agnes Hofbauer, Thomas Lintner und Petra Wälzl sowie dem FPÖ-Mandatar Herbert Mauthner zusammensetzt. Die 23-jährige Agnes Hofbauer steht kurz vor dem Abschluss ihres Jus-Studiums und wird ihre Rechtsexpertise in den Gemeinderat einbringen. FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Mauthner war zur Gemeinderatswahl erstmals mit seinem Team angetreten und hatte aus dem Stand drei Mandate erzielt.

Walter Greulberger einstimmig wieder Vize

Als Vizebürgermeister schlug die SPÖ wieder Walter Greulberger vor. Mit 19 Stimmen in geheimer Wahl wurde auch er einstimmig wiedergewählt.

Für den Prüfungsausschuss, der sich nach dem Wahlergebnis wie der Gemeindevorstand aus vier SPÖ-Mandataren und einem FPÖ-Mandatar zusammensetzen sollte, verzichtete die SPÖ auf einen Sitz zugunster der ÖVP, und nominierte neben ihren drei eigenen Leuten – Christine Zibusch, Christa Steindl und Günther Allram – den ÖVP-Mandatar Josef Hager, sodass zusammen mit dem von der FPÖ nominierten Friedrich Schlager drei der vier Gemeinderatsfraktionen (SPÖ, ÖVP, FPÖ und UNAB) im Prüfungsausschuss vertreten sind. „Durch diesen Schritt wollen wir größtmögliche Transparenz erzielen“, betonte Bürgermeister Harald Hofbauer.

Die Wahlvorschläge wurden einstimmig angenommen. Wer den Vorsitz im Prüfungausschuss führend soll, wird in der nächsten Gemeinderatssitzung – voraussichtlich Anfang April – entschieden. Wie in der abgelaufenen Gemeinderatsperiode soll es in Dietmanns neben dem Prüfungsausschuss keine weiteren Ausschüsse geben. Zum Schluss wurde die geschäftsführende Gemeinderätin Petra Wälzl (SPÖ) in die Mittelschul- und Sonderschulgemeinde als Vertreterin der Gemeinde Dietmanns entsandt.

Hofbauer: Schwung bis zum Ende der Periode durchhalten

Zu Beginn einer Periode gibt es immer sehr viel Idealismus und Motivation. Ich würde mir wünschen, wenn dies bis zum Ende der Periode so bleibt, denn nur so können wir das Maximum für Dietmanns herausholen“, wandte sich Hofbauer am Ende der Sitzung an die Gemeinderäte. Es gäbe nicht nur schöne Dinge in der Arbeit für die Gemeinde: „Gerade bei den unangenehmen Sachen zeigt sich aber, ob die Gemeinschaft zusammenhält.“ Wolfgang Römer (ÖVP) hob den fairen Wahlkampf hervor. Diesen Umgang wolle seine Fraktion beibehalten: „Wir müssen nicht immer der gleichen Meinung sein, das ist bei 19 verschiedenen Mandataren normal, und man kann hart in der Sache sein, aber man sollte fair im Umgang miteinander sein“, stellte Römer klar.

Herbert Mauthner (FPÖ) schloss sich an: „Wir werden unserem Wahl-Slogan ‚Gemeinsam für Dietmanns‘ treu bleiben – wenn man uns lässt“, versprach auch er, sich konstruktiv einzubringen. Barbara Stohl (UNAB) kündigte an, sich als Einzelkämpferin weiterhin für die ihr wichtigen Themen Umweltschutz und eine hundefreundliche Gemeinde einzusetzen: „Ich hoffe dabei weiter auf Untersützung.“