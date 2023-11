„Austrian Syndicate“: Fusion-Jazz im Igel

Der Folkclub Igel war eine der Stationen, die das Jazz-Quintett Austrian Syndicate auf ihrer Tour durch Deutschland und Österreich bespielte. Den fünf Musikern ist die Lust am Musizieren in ihre Seelen eingeschrieben: David Helbock, der Gründer des Syndicates, ist ein wahrer Virtuose auf den elektronischen Tasteninstrumenten, das Piano bearbeitete furios der aus Amerika kommende Wahlösterreicher Peter Madsen, am E-Bass zeigte Raphael Preuschl seine sensorische Fingerfertigkeit, Herbert Pirker am Schlagzeug und Claudio Spieler an den Percussions sorgten für spektakuläre rhythmische Furore.

David Helbock ist ein Fan von Joe Zawinul, als Bandnamen wählte er demnach „Austrian Syndicate“, angelehnt an das Zawinul Syndicate des 2007 verstorbenen austro-amerikanischen Großmeisters des Fusion-Jazz, der sämtliche Stilmerkmale hinter sich ließ. Helbock forciert die Weiterentwicklung des Genres mit stilistischen Neuerungen und weltmusikalischer Einbindung. Im Igel präsentierte die Band Musik aus ihrem 2023 veröffentlichten Album „Austrian Syndicate“.

Reminiszenz an Joe Zawinul

Das Stück „Money in the Pocket“ ist eine Reminiszenz an Zawinul, dessen Debut-Album aus dem Jahr 1966 unter diesem Titel erschien. Die Kompositionen „The Ups and Downs“ und „Grundbira Dance“ stammen aus der Feder von David Helbock. Percussionist Claudio Spieler bearbeitete im Intro zum „Grundbira Dance“ nicht nur seine unzähligen Percussion-Instrumente, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Vocal Percussion, für die er seine Zunge und Lippen instrumentalisierte, riss er die Besucher zu Begeisterungsstürmen hin.

Nebenbei angemerkt: „Grundbira“ ist das Vorarlberger Dialekt-Pendant zu den Waldviertler „Erpfi“. Zawinul schrieb den „Erdäpfee Blues“, nachdem der damalige Folkclub-Obmann und heutige Obmann-Stellvertreter Herbert Höpfl – nach eigener Aussage - ihm einen Sack „Kipfler“ geschenkt hatte, von denen er begeistert war. Der Weltstar Joe Zawinul ist 2003 im Igel aufgetreten.

Eines der Lieblingsfilme des Band-Pianisten Peter Madsen ist „Der dritte Mann“ des Regisseurs Carol Reed. Das berühmte, von Anton Karas auf der Zither gespielte Harry-Lime-Thema inspirierte Madsen zu seiner Komposition „The Third Man“, die er in mitreißender Performance präsentierte.

Fusion Jazz kennt keine Grenzen, weshalb auch Mozart integriert werden kann: Dessen Frühlingslied „Komm, lieber Mai, und mache“ wurde vom Jazz-Quintett phänomenal verwandelt und war als afro-karibische Hymne kaum wiederzuerkennen. Austrian Syndicate - man muss sie live erlebt haben!