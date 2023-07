Stimmungsvolle Orgelklänge

Unzählige Kerzenlichter verbreiteten eine meditative Stimmung am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche von Waidhofen, als der international aktive Pianist, Organist und Komponist Robert Pobitschka ein Konzert an der Casparides-Orgel zur Aufführung brachte.

Der verinnerlichte Klang von Johann Sebastian Bachs Fantasia h-Moll stand in Konrast zu dem Weckruf in Bachs Fuge c-Moll, in der Pobitschka in volltönigen Forti und dunklen Bässen alle Register zog. Die Arie der Königin von Saba aus dem Oratorium „Salomon“ von Georg Friedrich Händel interpretierte Pobitschka in expressivem Lamento.

„Hörbar unsichtbar II“ wurde beim Konzert uraufgeführt

Dass Orgelmusik auch unkonventionell klingen kann, bewies Robert Pobitschka in der Uraufführung seiner 2023 geschaffenen Eigenkomposition „Hörbar unsichtbar II“: spannend, fordernd, voller Überraschungen, komponiert in der differierenden Klangwelt der Zeitgenössischen Musik. Mit Anton Bruckners „Perger Präludium“ füllte Pobitschka den Kirchenraum mit harmonischen Klängen in lyrischer Melodieführung. Franz Liszts Lobgesang „Ave maris stella“ („Meerstern, sei gegrüßt“) an Maria, die Mutter Jesu, bot Pobitschka anfangs kontemplativ, dann in bis zum Fortissimo sich steigernder Dynamik, am Schluss im Pianissimo ausklingend.

Dem Andenken des großen Dichters Novalis (1772-1801) hat Robert Pobitschka seine 2015 entstandene viersätzige Tondichtung „Novalis“ für Orgel solo gewidmet. Im ersten Satz „Ein junger Dichter“ lässt er dessen jugendlichen Elan und sprühenden Enthusiasmus spüren. Im zweiten und dritten Satz „Ein Weg in die Nacht“ und „Nacht“ spiegelt er die Einsamkeit, aber auch das Gefühl der Geborgenheit, den Gegensatz von Licht und Finsternis, die Nacht als Raum der Liebe wider, wie Novalis dies in seinen „Hymnen an die Nacht“ niedergeschrieben hatte. Der vierte Satz „Epilog“ lässt unbekannte Lebenswelten, das Bangen vor dem Unerforschten, aber auch Hoffnung, Licht und Zuversicht aus Novalis‘ Dichtungen nachempfinden.

Das stimmungsvolle Musikerlebnis wurde durch den begeisterten Applaus der Konzertbesucher honoriert.