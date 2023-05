Musikensemble „folksmilch“ fand den Weg nach Weikertschlag

„Wir haben Weikertschlag gefunden“ – so begrüßte das Musikensemble „folksmilch“ am Samstag augenzwinkernd die Besucher im 9er-Haus. Zudem waren sie erstaunt, dass in Weikertschlag tatsächlich ein Publikum existiert, das auf ein „folksmilch“-Konzert kommt. In den nächsten zwei Stunden erlebte dieses Publikum Musikalität auf hohem Niveau, ungezügelte Spielfreude und feinen Humor.

Was vor über 20 Jahren als Frühstücksidee dreier Musik- und eines Medizinstudenten begann, entwickelte sich zu einer musikalischen Größe der österreichischen Musikszene. Nach sieben CDs, zahlreichen spannenden Projekten, und über tausend Live-Konzerten, wurde es an der Zeit, dieses Jubiläum mit einem „Best of folksmilch“ gebührend zu feiern.

Von den Ursprüngen als steirische Volksmusikgruppe, über Tango, Worldmusic, Jazz und Schlager, bis hin zu den musikkabarettistischen Coverversionen von Hits aus Klassik und Austropop, hat „folksmilch“ alle Register der letzten 20 Jahre gezogen. Das Trio hat an diesem Abend wieder in der Ursprungsbesetzung mit Klarinette gespielt und wurde dabei von dem Ausnahme-Klarinettisten Milos Milojevic unterstützt. „Wir haben uns ursprünglich als Quartett gegründet, spielten immer wieder als Trio und sind jetzt wieder zu viert“, erzählt Kontrabassist und Sänger Eddie Luis. „Wir haben nie aufgehört als Band, nur weil wir zu dritt waren. Dafür war das Projekt zu gut, um es fallen zu lassen. Es ist immer eine Freude auf der Bühne zu stehen. Wir spüren uns, ohne zu sprechen.“

Die Band wurde 1999 im Wohnzimmer von Eddie Luis gegründet. In den nächsten Jahren sollten sie sich wenig für das Studium interessieren, sondern vielmehr dafür, was noch musikalisch passieren kann und soll. „Es ist ein großes Geschenk, wenn man mit Musikern zusammenkommt, die interessanter werden als die Universität. Wir haben auf Hochzeiten, bei Geburtstagsfeiern, Eröffnungen und Weinfesten gespielt, bis es ernst wurde und wir irgendwo spielen wollten, wo alle zuhören.“

Alleine die Moderationen sind es wert, ein Konzert von folksmilch zu besuchen

„Die komödiantischen Elemente sind alle improvisiert“, erklärt Eddie Luis. „Ich habe elf Jahre eine Improvisationstheater-Ausbildung in Wien gemacht. Die anderen Bandmitglieder sind ebenso begabt dafür. Es hat sich immer wieder ein schönes Spielfeld für Improvisation ergeben. Sowohl bei der Moderation, als auch mit der Musik. Wir legen immer fest, welche Nummern gespielt werden, dazwischen gibt es jedoch viel Raum. Ich versuche immer, das Publikum in den ersten Minuten zu verstehen, um zu wissen, was es braucht. Manche brauchen mehr Sachinformation, andere brauchen mehr Humor oder Emotion. Es ist ein Unterschied, ob wir vor einem urbanen oder einem ländlichen Publikum spielen.“

Alle vier Musiker leben ausschließlich von der Musik. Hier machen sie keine Kompromisse. Das mache „folksmilch“ sehr würzig, weil sie von den vielen anderen Projekten die jeder mache, immer neue Elemente hineinbringe. Das Besondere sei die Chemie in der Band. Es müsse jeder genau so sein, wie er ist, sonst funktioniere es nicht. Dafür ist das Publikum auch dankbar, denn sie funktionieren hervorragend.

