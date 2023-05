Austropop zum Mitsingen: Andy Marek zu Besuch in Ludweis-Aigen

Im Rahmen der 9. Wirtschaftsmesse in Ludweis fand am Samstag, 6. Mai, ein besonderes Konzert statt. Unmittelbar neben dem Pfarrstadl wurde ein Festzelt aufgebaut und in diesem gab es am Abend zweieinhalb Stunden Austropop live.

Der Moderator und Entertainer Andy Marek zeigte in dieser Show „Es lebe der Austropop“ sein musikalisches Können und vor allem seine Liebe zum Austropop. Selber erwachsen geworden in der Blüte dieser Musikrichtung, spielte er mit einer großartigen Live-Band die größten Hits des Austropop und erzählte zwischen den Liedern immer wieder interessante Geschichten zur Entwicklung dieser wunderbaren Musikrichtung.

Das Programm war perfekt zusammengestellt, und so konnte sich das Publikum im restlos ausverkauften Festzelt über 25 Lieder von Ambros, Fendrich, Danzer, Seiler & Speer, Peter Cornelius, STS, Ulli Bäer, Opus, Stefanie Werger, Hubert von Goisern, Falco, ... erfreuen.

Und es wurde von Anfang an mitgeklatscht und mitgesungen, kannte doch fast jeder der Gäste die Texte dieser tollen Hits. Bei „Life is Live“ musste auch Bürgermeister Hermann Wistrcil sein gesangliches Können unter Beweis stellen — und er machte eine recht gute Figur dabei!

Am Ende des Konzerts gab es Standing Ovations und laute „Zugabe“-Rufe! „Es war von der Temperatur her ein kühler Abend, aber im Zelt wurde auf Grund der tollen Stimmung niemandem kalt! Es war ein sehr schöner Abend zum Mitsingen und auch Erinnern“, lautet das Resümee von Andy Marek.

Das nächste Mal gibt es diese Show „Andy Marek & Freunde – Es lebe der Austropop“ am 8. Juli im Stadtpark Waidhofen. Das sollte man sich nicht entgehen lassen!

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.