„Wiener Brut“: Wienerlied im modernen Gewand

In einer Zeit, in der kein Stein auf dem anderen bleibt, stellt sich die Wiener Brut den großen Fragen der Menschheit. Egal, wie wackelig sich uns die Welt auch darstellt, das neue Album lädt mit seinen augenzwinkernd-nachdenklichen Liedern zum mutigen Sprung ins Ungewisse.

Akkordeonist Johannes Münzer als heimlicher Star

Die Lieder handeln beispielsweise von der Zeit in der Pandemie, dem grauslich-schönen Winter oder die Unsichtbarkeit von Frauen ab 50. Den Song „Ungsund“ bezeichnet Katharina Hohenberger als „hohes Lied des ungesunden Lebens“. Ob man seine Ignoranz und seinen Ärger als Raucher gegenüber Nichtrauchern, die einem das Rauchen in ihrer Wohnung verbieten, auf die Bühne bringen soll, sei jedoch dahingestellt.

Die ruhigeren und tiefgründigen Nummern wie „Mia san Menschen“ fanden im Allgemeinen mehr Anklang als die lustig gemeinten. Der Sound der Lieder war stark geprägt von Akkordeonist Johannes Münzner. Er stellte sich im Laufe des Abends als heimlicher Star heraus, glänzte mit mitreißendem Spiel, Witz und Schlagfertigkeit. Das Trio wurde ergänzt durch Bernhard Osanna am Kontrabass.

Großvater und Vater brannten für das Wienerlied

Katharina Hohenberger stammt aus einer Ottakringer Familie. Sowohl ihr Großvater als auch ihr Vater brannten für das Wienerlied und begeisterten sie schon früh dafür – der eine mit seinen Kompositionen, der andere als begnadeter Klavierhumorist. Mit dem Vater zieht sie seit Jahren durch die Wiener Bezirke und pflegt das Wienerische in seiner Tradition als Volks-, Heurigen- und Festmusik.

In ihrem Repertoire finden sich neben den Kremser Alben auch Klassiker von Hermann Leopoldi oder Hugo Wiener und die revolutionären Lieder von Helmut Qualtinger und Roland Neuwirth. Katharina Hohenberger war Schauspielerin in der freien Szene und am Wiener Volkstheater, singt und musiziert in unterschiedlichen Ensembles und organisiert seit Anfang 2013 die Wienerliedreihe Einedrahn.

