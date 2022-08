Ein Schmaus für die „Uhrn“

Werbung

Was soll man sich unter einem „Uhrnschmaus“ eigentlich vorstellen? Werden da vielleicht, wie der Name vermuten lässt, essbare Uhren aufgetischt?

Weit gefehlt, denn Uhren gab es im Turnsaal der alten Volksschule am vergangenen Samstagabend höchstens an den Handgelenken der Besucher oder am Handy in der Hosentasche. Statt dessen gab es bei der vom Verein „KUUK“ (Kunst und Kultur Karlstein) ins Leben gerufenen Veranstaltung ordentlich etwas auf die Ohren (waldviertlerisch: „Uhrn“).

Den Anfang machte die neue Waldviertel Funk-Band „Slicks“, die im Sommer des Vorjahres von Paul Kainz (Piano, Saxophon, Bass, Vocals), Christoph Kainz (Schlagzeug, Percussions), Victoria Naglmair (Lead-Vocals, Gitarre, Klavier), Joachim Kainz (Gitarre, Piano, Vocals) und Jakob Haumer (Bass, Gitarre) gegründet worden war.

Da Christoph Kainz an diesem Abend fehlte, musste Joachim Kainz am Schlagzeug einspringen, was er bravourös meisterte und sich sogar zu einem Solo hinreißen ließ.

Von jungen Künstlern zu „Alten Haudegen“

Nach dem funkigen ersten Teil des Abends folgte mit dem „Woidviertla“ Günther Novak ein alter Bekannter der Waldviertler Musikszene. Zusammen mit Oswald Hellerschmid und Nikolaus Yvon gab es Weltmusik mit Einflüssen aus Austro-Pop, Ska und Balkan-Rock zu hören, die mit Waldviertler Mundart zusammentraf. Sogar eine Nebelmaschine hatte Novak dabei. „Das habe ich mir von dieser deutschen Volksmusik-Band ‚Rammstein‘ abgeschaut“, scherzte der Musiker. Zum Schluss gab es Standing Ovations.

