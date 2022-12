Stimmung wie am Lagerfeuer

Werbung

Einen bunten Liederabend mit Lagerfeueratmosphäre verspricht das Duo Gilbert & Fred bei seinen Konzerten. Am Freitagabend schafften sie das wieder einmal im Fit-Aktiv-Restaurant. Doch dieses Mal hat sich das Duo, bestehend aus Alfred Braunsteiner und Gilbert Brodar, mit Erich Gepp zu einem Trio erweitert. Die drei Musiker spielten nach dem Motto „nicht perfekt, aber dafür mit viel Begeisterung“ Oldies aus dem vorigen Jahrhundert. Pop, Folk, Rock und Austropop werden mit Eigenkompositionen ergänzt. Aufgelegte Textmappen erleichtern dem Publikum das Mitsingen, von denen auch reichlich Gebrauch gemacht wurde.

Keine Coverband

Die Band sieht sich nicht als Coverband, sondern will Lieder so inter pretieren, wie sie diese gerne hätte. Das war auch eine Herausforderung für den Neuzugang Erich Gepp, denn als Musiker der ehemaligen Partyband „The Hot Dogs“ und aktuelles Mitglied von „DJ Power und die Partygeier“ hat er die Lieder anders im Ohr und muss sich an deren Interpretation anpassen.

Begonnen haben Alfred Braunsteiner und Gilbert Brodar bereits 2012. Zu dieser Zeit haben sie bei der Theatergruppe Gastern Theater gespielt. In den Pausen musizierten sie öfters gemeinsam auf der Gitarre, worauf die Theatergruppe sie zu einem Konzert anregte. „Bei den ersten Auftritten waren so um die sechs bis sieben Gäste, die im Laufe der Zeit immer mehr wurden“, erzählt Alfred Braunsteiner erfreut. „Die Liedermappen zum Mitsingen gibt es seit Anfang an. Das gehört zum Grundkonzept.“

Auch Eigenkompositionen im Programm

Das Repertoire aus mittlerweile über 300 Liedern erstreckt sich aus Stücken der 1960er- bis 1990er-Jahre, es schwindeln sich auch neuere Songs dazwischen. Austropop gehört zu den Lieblingsthemen. Die Band hat auch Eigenkompositionen im Programm. Ab und zu werden auch bekannte Songs umgetextet. Die Lieder werden nicht nach einem Zeitplan geschrieben, sondern wenn die Inspiration da ist. Geprobt wird mindestens einmal im Monat, bzw. vor den Auftritten. „Wir spielen sehr gerne miteinander und sind über die Jahre zu guten Freunden geworden“, erzählt Alfred Braunsteiner.

Im Frühjahr spielt das Trio am Faschingssamstag , 18. Februar 2023 in Frühwärts, und in Gastern wird es einen Auftritt im Kommunalzentrum geben.

