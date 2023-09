Mary Broadcast: Schmerzvolle und inspirierende Geschichte einer Frau

Sängerin Mary Broadcast ist mit ihren drei Bandmitgliedern nach einem langen musikalischen Weg mit der neuen EP „PANIC“ im Indie-Pop-Rock-Genre angekommen. Das Konzeptalbum erzählt in einem Zyklus aus sechs Songs und sechs Videos die schmerzvolle, aber auch inspirierende Geschichte einer Frau, die nach einer Fehlgeburt ihre innere und äußere Welt neu sortieren muss. Entsprechend bewegt stellte sich auch das Konzert dar. Rockige Nummern waren ebenso vertreten wie leise fragile Töne.

Die gebürtige Oberösterreicherin überzeugte dabei mit Stimme, Natürlichkeit und ansprechender Bühnenperformance. Ihre Wurzeln, und die der Band, liegen jedoch beim Jazz. Später ging es Richtung Blues, Soul und Pop. In diesem Stil war auch das Lied „How Can You Ask Me“ mit dem sie 2012 bei der Songcontest-Vorausscheidung teilnahm. Damals gewann die Band „Trackshittaz“, die mit ihrem Pop-Wackel-Lied schon im Song-Contest-Halbfinale als Letzte ausschieden. Die Teilnahme am Vorentscheid von Mary Broadcast sorgte jedoch einige Zeit für große Medienpräsenz der Band. Doch irgendwann wollte man wieder das Songcontest-Image loswerden. „Wir haben uns wieder einmal musikalisch neu orientiert. Mit eigenständiger nichtkommerzieller Musik“, erzählt Mary.

Der Sängerin sind auch andere Musikerinnen ein Anliegen. Mit der Serie "HER - Talk & Music" gibt sie Musikerinnen und Künstlerinnen eine Plattform, um sich sichtbar zu machen. „Wir reden über das Leben als Frau, die auch Musikerin ist, oder auch Mutter und Musikerin und wie sich das vereinbaren lässt“, erläutert sie. Auch sie erlebe immer noch Diskriminierung auf der Bühne, indem manche Tontechniker automatisch die männlichen Musiker bezüglich Technikfragen ansprechen würden. Aber sie sei zuversichtlich, dass hinsichtlich Gleichstellung von Frauen in der nächsten Zeit viel passieren würde. Sorgen würden ihr eher bereiten, was in anderen Ländern passiere. Hier solle man genauer darauf schauen. Sie wolle in den nächsten Talks geflüchtete Frauen einladen, die in ihren Ländern nicht so sein könnten, wie bei uns.