Marion Markhart in Kautzen: Nur wegen der Freude an der Musik

Schlager-, Pop- und Soul-Meldodien erfüllten die Aula der Volks- und Mittelschule Kautzen, als Marion Markhart ihre Stimme erklingen ließ. „Ich habe bewusst Lieder ausgesucht, bei denen der Text auch einen Sinn ergibt“, erklärte sie und startete mit „I don*t want to loose control“ in einen unterhaltsamen Abend.

Marion Markhart studierte Englisch und Musik und unterrichtete rund 30 Jahre lang diese Fächer, unter anderem auch in der Mittelschule in Kautzen. Parallel dazu war ihr aber immer wieder auch die eigene Stimmbildung ein Anliegen. Sie wirkte in verschiedenen Chören mit, etwa beim Kammerchor Waidhofen oder beim Gesang- und Musikverein Hilaria in Kautzen sowie bei einem Hochzeitchor. „Ich liebe eigentlich jede Musikrichtung, von Klassik bis zum Pop“, erklärt Markhart. Als „Start in eine Solokarriere“ möchte sie ihre Konzerttätigkeit nicht bezeichnen. „Musik ist einfach etwas Schönes. Ich singe einfach, weil es mir riesige Freude macht!“

Eine Freude, die sie gerne auch teilen möchte. Unter anderem mit der 13-jährigen Michelle Kreuzer, die sie als Unterstützung für den Silbermond-Hit „Schön, dass es dich gibt“ auf die Bühne holte. Die Auswahl der Lieder reichte von Beatrice Egli über Twilight bis hin zu Bob Dylon. „Ich habe zu jedem meiner ausgewählten Songs einen persönlichen Bezug“, gab Markhart zu. Dem entsprechend kam die Musik auch beim Publikum an und es würdigte die herzliche und gekonnte Darbietung mit kräftigem Applaus. Seitens der Obfrau der GMV Hilaria, Elisabeth Danzinger, gab es neben Dankesworten auch einen Blumenstrauß. Und nach dem Konzert hörte man bereits die ersten Anfragen, wo Marion Markhart denn wohl als nächstes auftreten werden.