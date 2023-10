Musik und Malerei im Musikerheim

Mit einem anspruchsvollen Programm tritt der junge Pianist Felix Metzger am Samstag, 4. November, um 20 Uhr, im Rahmen eines Klavierabends vor heimisches Publikum. Gleichzeitig werden im Musikerheim in Dobersberg Werke seines Vaters und Malers Martin Metzger gezeigt.

Die Liebe zum Waldviertel führte die Familie bereits vor Jahren nach Rappolz. Anfangs als Zweitwohnsitz gedacht, hat die Familie mittlerweile ihren Lebensmittelpunkt von Kitzbühel in die Gemeinde Waldkirchen verlegt. Das große Talent des 17-jährigen Musikers wurde bereits im ersten Jahr seines Klavierunterrichts (damals in Kitzbühel) entdeckt, als er in Rekordzeit das gesamte Jahresprogramm beherrschte. Der Weg zum Einzelunterricht und zur Begabtenförderung war vorprogrammiert. „Mir ist wichtig, die Menschen mit meinem Spiel zu berühren“, erklärt der begeisterte Musiker, der in Linz an der Anton Bruckner Privatuniversität studiert, bereits mehrmals erfolgreich bei „prima la musica“ teilnahm und im Februar dieses Jahres ein Konzert mit Erich Korngolds Klaviermusik im Linzer Ursulinenhof spielte. In Dobersberg spielt Felilx Metzger Werke von Mozart, Chopin, Beethoven und Bach.

Verlosung: 2 x 2 Karten, Einsendeschluss: 2. November

Kartenreservierungen werden unter Tel. 02843/3216 angenommen. Karten sind auch an der Abendkassa erhältlich. Die NÖN verlost für das Konzert 2 x 2 Karten unter allen E-Mail-Zuschriften, die bis 2. November, 8 Uhr, mit dem Kennwort „Felix Metzger“ an redaktion.waidhofen@noen.at eintreffen. Bitte um Bekanntgabe einer Telefonnummer zur Gewinnbenachrichtigung.