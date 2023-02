Waidhofen/Thaya: Hot Pants Road Club sorgte für volles Igel

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

„Ausverkauft“ war beim Eingang zum Igel beim Konzert mit dem Hot Pants Road Club zu lesen. Zur Freude aller konnte dieses Schild nach längerer Zeit wieder bei einer Veranstaltung angebracht werden. Schon am Sonntag davor war das Kartenkontingent vergriffen. Der Ansturm kam nicht ganz unerwartet. Immerhin feierte der Hot Pants Road Club 2022 seinen 30. Geburtstag.

Auch nach dieser langen Zeit ist die Band nicht müde, ihre Mission in Sachen Funk und Soul fortzusetzen. Zudem war das Ensemble bereits vier Mal beim Musikfest zu Gast. 1998 war dies das erste Mal, erinnerte man sich. Ebenso blieben die durchfeierten Nächte mit der Band in Erinnerung.

An diese Auftritte lies es sich dann leicht anschließen. Auch wenn nicht sofort alle Beine im Publikum dem funkigen Sound folgten, schafften es die Routiniers spätestens am Ende des Konzert, alle in Tanzlaune zu haben.

Verschmelzung von Stilen

Kunststück und Kristallisationspunkt des in Oberösterreich gegründeten Hot Pants Road Club (HPRC) sind die Verschmelzung populärer Musikstile wie Funk, Soul und Pop mit einer konzertanten Performance-Ästhetik, die sich aus einem klugen Bandzusammenspiel sowie ekstatischen Instrumentalsoli ergibt. Dort, wo die Spielleidenschaft der Musiker auf eigene Partyinszenierung trifft, ist der Ausgangspunkt für die kompositorische Arbeit und die beeindruckend eigenständige Präsentation von Instrumentalarbeit, Spiel mit dem Publikum und der einen oder anderen Tanzeinlage.

Die Initialzündung zur Entstehung des HPRC war ein Konzertausschnitt von James Brown in der ORF-Sendung „Ohne Maulkorb“, der die Roitinger-Brüder Christian, Franz und Andreas sowie den Saxofonisten Thomas Wimmer nachhaltig beeindruckte. Des Meisters Instrumentaltitel „Hot Pants Road“ löste den Wunsch nach einem Club für diese energetische Musik aus, da ihnen aber selber spielen leichter von der Hand ging als regelmäßiges Veranstalten, waren damit die Band und der Name geboren.

Der HPRC entwickelte über die letzten dreißig Jahre einen unvergleichlichen Sound, der sich auf eine schnörkellose Rhythmusgruppe, funkig-jazzige Bläsersätze und seelenvollen Sologesang gründet.

