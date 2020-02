Ein neues, nachhaltiges Wohnbauprodukt namens „WoodRocks“ bringen die Tischlerei Schrenk und die Vorarlberger Baufirma Rhomberg Bau auf den Markt.

Das Ziel ist, durch eine hohe Vorfertigung und eine organisierte Baulogistik eine Bauzeit von nur wenigen Tagen zu erreichen. Die Grundlage dafür ist ein Holz-Systembau mit optimierter Planung, flexibel anpassbaren Grundrissen und schlankem, effizienten Management. Die beiden Holzbauspezialisten versprechen ihren Kunden trotz besserer Qualität deutliche Kosteneinsparungen.

„Bei der Entwicklung von WoodRocks haben wir uns ganz stark auf den Baustellenablauf und die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle konzentriert“, führt Hubert Rhomberg aus. „Denn die sind der größte Hebel, um die Bauzeit zu reduzieren und dabei die Qualität und die Arbeitsbedingungen signifikant zu erhöhen.“

Konkret werden im Wood Rocks-System individuell zusammengestellte Kombinationen aus 3D-Modulen für Bad, Küche und Technikraum sowie Wand- und Deckenelemente zu mehrstöckigen Wohngebäuden verbunden. „Die Elemente sind dabei im Systemraster äußerst flexibel und ermöglichen eine mitwachsende, sich anpassende Wohnung“, führt Rhomberg aus. Das Angebot richtet sich an den gemeinnützigen Wohnbau ebenso wie an Investoren oder Unternehmen, die Mitarbeiterwohnungen benötigen.

Schrenk hat 15 Jahre Erfahrung mit „LEAN“

Das auch „Schlankes Management“ genannte Lean-Prinzip zielt darauf ab, Wertschöpfungsketten in der Industrie möglichst effizient zu gestalten. Alle Aktivitäten, die für die Wertschöpfung notwendig sind, werden optimal aufeinander abgestimmt, alle überflüssigen Tätigkeiten, Materialien oder Werkzeuge vermieden. Die Firma Schrenk wendet das Prinzip bereits seit mehr als 15 Jahren an und hat damit gute Erfolge in der Produktion von Treppen und Türen erzielt.

„Diese Effizienz und Perfektion wollen wir nun auch im gesamten Wohnbau“, erklärt Geschäftsführer Stefan Schrenk. Ihm ist klar, dass es nicht reichen wird, nur eine einzelne LEAN-Methode auf der Baustelle einzusetzen. „Es geht darum, eine völlig neue Kultur am Bau zu entwickeln, in der wir ständig nach fließenden und verschwendungsarmen Prozessen streben und durch eine menschenzugewandte Führungskultur das tägliche Lernen aller Mitarbeitenden fördern.“

Die derzeit in Gründung befindliche WoodRocks Bau GmbH wird zukünftig von Alexander Hilbe und Matthias Frick als Geschäftsführer geleitet.

„Die Firmengründung wird im April erfolgen. Parallel dazu entwickeln wir im Laufe der nächsten Monate die Produktionsanlagen in Vitis. Im Herbst wird voraussichtlich der Produktionsstart mit dem ersten Projekt erfolgen“, kündigt Schrenk an.