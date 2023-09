Junge Waidhofener Schüler stehen kurz vor Firmengründung

Die beiden Theaterpädagoginnen Veronika Hörmann und Gabriela Peterka bearbeiteten mit den Jugendlichen vier große Themenblöcke: Ideenfindung, Kundenakquise, Marketing sowie Team/Konflikt.

Eine Gruppe junger Menschen steht kurz davor, eine Firma zu gründen. Klassische Spiele der Theaterpädagogik, Methoden des kreativen Schreibens, Zugänge aus Rollenspiel und systemischem Konfliktmanagement, Figurenarbeit, Pantomime sowie ein Einstieg ins Improvisieren standen auf dem Programm. Neben methodischem und fachlichem Input standen vor allem die Ideen und das Wissen der Schülerinnen und Schüler im Zentrum des kreativen Schaffens.

Mit theaterpädagogischen Übungen wurden gemeinsam die Grundsteine der Firmen entwickelt. „Der Kern dieser Phase – es gibt kein richtig oder falsch – wurde rasch erkannt und es entstand eine Vielfalt an wunderbaren Unternehmen“, freut sich Veronika Hörmann. Gabriela Peterka ergänzt: „Die innere kritische Stimme muss im kreativen Teil ausgeschaltet werden. Kreative Arbeit braucht grenzenlose Fantasie ohne Bewertung.“

Wie finde ich meine idealen Kunden?

In der nächsten Phase bastelten die Schülerinnen und Schüler in gruppendynamischen Arbeiten ihre idealen Kundinnen und Kunden, führten Marktrecherchen durch und präsentierten die Ergebnisse dem Forum. Hörmann: „Unterschiedliche Methoden der Zielgruppenanalyse, die als Grundlage für zielgerichtete Marketingmaßnahmen dienen, wurden erörtert und die Jugendlichen stellten pantomimisch die Unternehmenslage im Bezirk Waidhofen dar.“ Unterschiedliche Gesprächssituationen – wie zum Beispiel ein Verkaufsgespräch oder das Kennenlernen möglicher Neukunden – wurden szenisch aufbereitet.

„Am zweiten Projekttag widmeten sich die Jugendlichen der Stärkung von körperlicher und stimmlicher Präsenz. Hier gibt es erfolgreiche Techniken, um Nervosität und Lampenfieber gezielt Einhalt zu gebieten. Gleichzeitig wächst die Bühnenpräsenz“, erzählt Hörmann.

Teambuilding und Teamarbeit

Mit Fragen rund um die Zusammenstellung eines Teams befassten sich die jungen Menschen im Anschluss. Wie setzen sich Teams zusammen? Worauf muss beim Teambuilding geachtet werden? Wie wirken sich Gruppen- und Rangdynamik aus? Das sind alles Fragen, die immensen Einfluss auf eine erfolgreiche Teamarbeit haben.

Kommunikation findet vor allem nonverbal statt. „Jeder von uns kommuniziert ständig mit anderen, auch wenn nicht gesprochen wird“, erläuterte Peterka. „Klassische Schauspielübungen bieten sich perfekt an, um nonverbale Kommunikation zu trainieren.“

Den Rückmeldungen zufolge kam der bunte Mix an fachlichem Material, Spiel, Bewegung und kreativen Prozessen gut an. Eines wurde am Ende der Projekttage klar: Die 8a und 8c des BRG Waidhofen schreiben Teamarbeit groß!