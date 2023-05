„On the edge “: Waldviertel-Vorurteile aufgegriffen und widerlegt

Das Stück handelt von einer Waldviertler Oma, die ihren Wiener Enkeln Geschichten über das Leben in der Region erzählt. Omi ist stolz auf ihre Herkunft und ihr Leben und möchte mit keinem ihrer Kinder tauschen. Sie berichtet, wie es die Menschen hier am Rand des Landes schaffen, sich zu behaupten, Marktnischen zu finden, den Tourismus anzukurbeln und neue Wege zu gehen. Omis Geschichten wurden von den über 100 Schülern mit viel Spielfreude und Witz auf der Bühne szenisch dargestellt.

Gängige Vorurteile über das Waldviertel wurden aufgegriffen und mit viel Selbstvertrauen widerlegt. Auch wenn Großstädter behaupten würden, Waldviertler seien Granitschädl, wurde mit Weltoffenheit und technologischem Fortschritt gekontert. Immerhin gibt es bei uns 5G. Als Waldviertler Innovationen stellte man Nächtigungen im Heustadl für gestresste Manager, Wunderwasser zum Abnehmen und Barfußmeditation rund um den Jägerteich vor. Beim Hexentanzkurs bei den Wackelsteinen waren sogar solarbetriebene Besen im Einsatz.

Kreativschwerpunkt gibt seit 20 Jahren an der Schule

Der Kreativschwerpunkt an der Mittelschule, ehemals Hauptschule 1, feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen. Damals überraschte Elisabeth Adamowitsch den damaligen Direktor Harald Frank mit der Idee diesen Schwerpunkt mit den Gegenständen Darstellendes Spiel, Musik, Zeichnen und Werken zu bilden, der schulautonom mit zwei Wochenstunden am Stundenplan stehen solle. „Er hat mir damals sehr vertraut“, erzählt Adamowitsch und bedankte sich herzlich. An dem Abend war auch die erste Kreativklasse, die diesen Schwerpunkt besuchte, anwesend. Die Veranstaltung wurde genützt um den Lehrerinnen Gertrude Jäger, Irene Burgstaller und Monika Böhm mit einem Geschenk zu danken. Sie werden mit Ende des Schuljahres ihren Ruhestand antreten.

Parallel zum Theaterstück wurden von Schülern des Kreativzweiges im Unterricht typische Waldviertler Produkte hergestellt und erarbeitet. Die Produkte wurden bei der Aufführung ausgestellt und konnten käuflich erworben werden.

Vollbild Mehr aus Waidhofen Neuwahl Neuer Vorstand für den Dorferneuerungsverein Groß- und Kleintaxen Auszeichnung Berufsorientierung: Gütesiegel für vier Schulen aus Bezirk Waidhofen NMS Waidhofen/Thaya „On the edge “: Waldviertel-Vorurteile aufgegriffen und widerlegt Mehr Top-Stories „Absoluter Tanzspa... Österreichs einzige Shuffle Dance-Trainerin kommt aus Gänserndorf Zusammenarbeit Digitalisierung der Pathologie in NÖ Kliniken vor Start Setzte sich in Bew... Auto in Sitzenberg-Reidling ging in Flammen auf und rollte 30 Meter FB Die Klasse 4K/SK mit Emil Lichtenwallner, Denis Husic, Elena Armberger, Katja Krenslehner, Kerstin Deimel, Melina Stoidl, Miriam Müller, Angelina Hell, Corinna Wais, Janina Weber, Selina Mayer, Celina Hübsch, Sebastian Fasching, Leonie Mölzer, Celina Kiehtreiber, Milena Glaser, Alma Beck, Domenik Krecek, Rafael Lissy, Katharina Preisl, Celina Rillander, Julia Breuer, Diana Hauer, Sabine Bartl, Lea Göttlich und Emilia Flörré. Die Steeldrumband mit Leiter Ewald Gaulhofer, Eva Litschauer, Sascha Prosenbauer, Marion Bartl, Majida Alhamid, Jasmin Berger, Janosch Kaufmann, Oliver Scheidl, Peter Schörghofer, Lisa Litschauer und Beatrice Schopf. Die Klasse 2KNW2 mit Miriam Bittermann, Sophie Tomaschek, Lena Frasl, Jana Ina Böhm, Lisa Mölzer, Jasmin Fasching, Janosch Kaufmann, Ina Prosenbauer, Celine Quirxtner, Annika Kaufmann, Anna Müllner, Emely Zwinz, Lara Schmalzbauer, Nora Schandl und Leonie Handl. Die Klasse 2KNW1 mit Sarah Talamas, Natalie Groß, Ines Gilitschka, Laura Gschmeidler, Katrin Deimel, Magdalena Flörré, Lisa Kirschenhofer, Julian Litschauer, David Eschelmüller, Lea Ramharter, Oliver Scheidl, Sophia Wimmer, Nadine Klausner, Jasmina Grünbacher und Kevin Weber. Die Klassen 1KNW1 und 1KNW2 mit Valentina Bartl, Nina Bräuer, Caroline Diesner, Aynur Gürbüz, Sophie- Hirsch Klaner, Sophie Horn,, Maximilian Kases, Stefan Litschauer, Lisa- Marie Müllner, Melanie Nehrer, Katja Wolf, Fatima Al- Maiahi, Johanna, Amon, Johanna Bogg, Yuna Dangl, Julia Haber, Lilly Hofmann, Luces Knap, Ricarda Patschka, Denise Scharf,, Julian Schmied, Nora Schönbauer, Ilvy Wais,, Lauren Wais und Natascha Winkler. 1 /73 Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Foto: Gerald Muthsam Anzeige NMS Waidhofen/Thaya „On the edge “: Waldviertel-Vorurteile aufgegriffen und widerlegt . Groß war die Freude bei der Mittelschule Waidhofen/Thaya, bereits zum vierten Mal hintereinander von einer Jury für das Viertelfestival Waldviertel ausgewählt worden zu sein. Das Stück „On the edge – oba mittendrin“ wurde von Elisabeth Adamowitsch zum Thema das Festivals „Randerscheinungen“ geschrieben und inszeniert. Am 24. Mai erfolgte die öffentliche Aufführung im Stadtsaal.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.