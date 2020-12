Kein gutes Haar ließ FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl am Haushaltsvoranschlag der Stadtgemeinde Waidhofen für das Jahr 2021: Das von Finanzstadtrat Thomas Lebersorger (ÖVP) in der Gemeinderatssitzung am Montag präsentierte Budget bezeichnete er als ein „Riesenchaos und Desaster für die Stadt.“

Wie bereits in der NÖN berichtet, wird es 2021 aufgrund reduzierter Einnahmen bei Ertragsanteilen (700.000 weniger) und Kommunalsteuer (knapp 200.000 weniger) in Kombination mit unausweichlich nötigen Ausgaben wie dem Bau von Kanal und Wasserleitung in Matzles einen Abgang von rund zwei Millionen Euro geben.

„Ich habe schon so viel Vertrauen in die Stadtgemeinde, dass wir diesen Baulandpreis wert sind.“ Vizebürgermeister Martin Litschauer

3,5 Millionen Euro neue Darlehen, 1,38 Millionen werden getilgt

Konkret wird die Stadtgemeinde im kommenden Jahr 3,5 Millionen Euro neue Schulden aufnehmen, und 1,38 Millionen Euro Schulden tilgen, womit der Schuldenstand von neun auf knapp 11,1 Millionen Euro anwachsen wird. Der größte Darlehens-Kostentreiber wird Matzles mit 1,8 Millionen Euro sein, gefolgt von 500.000 Euro für Hochwasserschutzmaßnahmen und Wegebau, 400.000 Euro für den Ankauf einer Drehleiter für die Feuerwehr Waidhofen und 400.000 Euro für Planung und Errichtung der Heli-Dungler-Siedlung.

„Von Anfang an Sand im Getriebe.“

„Bei diesem Voranschlag merkt man, dass von Anfang an Sand im Getriebe ist“, merkte Waldhäusl in Anspielung auf die mehrfache Verschiebung der vorbereitenden Stadtratssitzung an. Dass dann der Verwaltung Schuld für die Verschiebungen gegeben wurde – wie berichtet, nannte Vizebürgermeister Martin Litschauer (IG) den Aufwand für die Vorbereitung der Covid-Massentests als Grund – wollte Waldhäusl nicht akzeptieren. Er habe am Amt nachgefragt. „Es ist nicht die Verwaltung schuld, sondern Schwarz-Grün. Gebt nicht Leuten die Schuld, die nichts dafür können, wenn ihr euch nicht einig wart!“, schimpfte Waldhäusl.

Die Zuteilung der Finanzmittel im Budget zeige deutlich, wohin die Reise gehe – zu einem Millionengrab namens „Heli-Dungler-Siedlung“, für welche das Siedlungsprojekt Heimatsleitn geopfert werde. Die erhofften Einnahmen aus dem Bauplatzverkauf in der „Heli-Dungler-Siedlung“ würden nie kommen, dort werde niemand um den kolportierten Preis von 39.50 Euro pro Quadratmeter etwas kaufen, weil das aufgrund der Lage neben Bundesstraße und Kläranlage schlicht zu teuer sei.

„Ihr habt die ÖVP über den Tisch gezogen, außer ein wenig Geld für Grundankäufe ist für die Heimatsleitn nichts vorgesehen, dafür macht ihr um eine Million Euro 15 Bauplätze, die keiner will“, warf Waldhäusl Litschauer vor. „Ihr fahrt mit 200 gegen die Wand.“

Waldhäusl sprach auch ein im August von der Stadtverwaltung verfasstes Schreiben an, in dem dem Vernehmen nach die belastete Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung kritisiert werde. Litschauer wollte dies, da es sich um Personalangelegenheiten handelt, nicht im öffentlichen Teil der Sitzung diskutieren.

Matzles nicht länger aufschiebbar, daher hat Projekt Priorität

Die steigende Verschuldung im Jahr 2021 ergebe sich daraus, dass Projekte wie der Kanal- und Wasserleitungsbau in Matzles nicht länger aufschiebbar seien: „Die Wasserrechtsbehörde hat uns hier schon die zweite und letzte Fristverlängerung gewährt“, stellte Litschauer klar. Daher müsse dieses Vorhaben Priorität haben. Die Kritik am Vorhaben „Heli-Dungler-Siedlung“ ließ Litschauer nicht stehen: „Ich habe schon so viel Vertrauen in die Stadtgemeinde, dass wir diesen Baulandpreis wert sind.“

Schließlich ließ Litschauer abstimmen: FPÖ und SPÖ stimmten gegen den Voranschlag, er wurde mit den Stimmen der ÖVP und IG beschlossen.