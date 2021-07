Kuhnleins „Unterdrückung“ zeigt die menschliche Gewaltbereitschaft. NÖN

Dem Verfall preisgegeben wäre das im 19. Jahrhundert zum Schloss umgebaute ehemalige Brauereigebäude in Staré Město pod Landštejnem, hätte es nicht der Prager Unternehmer und Kunstliebhaber Jan Mužak 2013 gekauft und seither einer behutsamen Renovierung unterzogen. Inzwischen ist das in klassizistischem Stil gehaltene, unweit der tschechisch-österreichischen Grenze gelegene Schloss Ebergersch (Zámek Dobrohoř) eine Kultureinrichtung geworden, in der regelmäßig Ausstellungen und Konzerte stattfinden.

Bei der Eröffnungsrede zur Vernissage am 3. Juli gab Schlossherr Jan Mužak seiner Freude Ausdruck, hier Werke des international renommierten Künstlers Andreas Kuhnlein zeigen zu können. Der 1953 im bayerischen Unterwössen geborene Andreas Kuhnlein entdeckte nach absolvierter Schreinerlehre die Kunst für sich. Seit 1983 ist er als freischaffender Künstler tätig und hatte seitdem hunderte Ausstellungen in 15 Ländern. In den ersten vier Jahren seiner künstlerischen Tätigkeit arbeitete er ausschließlich mit Bronze und Stein, seit nunmehr 26 Jahren fertigt er seine markanten Holzskulpturen in einer speziellen Technik mithilfe von Motorsäge und Schweißbrenner an. Durch diese Methode kann er seine augenblickliche Stimmung unmittelbar festhalten, muss jedoch äußerst konzentriert arbeiten. Ein Moment der Unaufmerksamkeit kann das Werk zerstören. Kuhnleins Skulpturen beschränken sich auf das Wesentliche – und zeigen dennoch eine erstaunliche Ausdrucksfülle. Gekennzeichnet durch tiefe Furchen, Durchbrüche, zerklüftete Oberflächen, offenbaren sie sowohl die Brutalität als auch die Verletzbarkeit des Menschen in einprägsamer Plastizität.

„Ich will in meinen Werken drei Dinge zum Ausduck bringen“, erklärt Kuhnlein, „die Gewaltbereitschaft des Menschen gegen Mitmenschen und Natur, auch die Zerbrechlichkeit des Menschen sowie die Vergänglichkeit als zentrale Wahrheit unserer Existenz.“

Skulpturen erwarten Interpretation

Die Doppelfigur „Sein und Schein – Stellvertreter“ zeigt einen Bischof einerseits in vollem Ornat, andererseits in verwundbarer Nacktheit. Einen Perspektivenwechsel definiert Kuhnlein in der Skulpturengruppe „Die Krone der Schöpfung oder Die Rache der Tiere“: Die Krone der Schöpfung, als der sich der Mensch bezeichnet, liegt in einem gläsernen Sarg, umringt von acht nobel in Schwarz gekleideten Tieren. Auch die noch immer latent vorhandene Männerherrschaft wird thematisiert. Die „Troika“ zeigt drei Männer, die ein Boot ziehen, darin eine schwangere Frau als Symbol der Hoffnung, ein Hund als Vertreter der Tierwelt. Kuhnlein verwendet für seine Arbeiten Holz von kranken oder vom Sturm gefällten Bäumen. „Wegen mir muss kein einziger Baum sterben“, betont der Künstler.

Auch eine Ausstellung der Arbeiten von Studentinnen der Universität Pilsen und der Akademie der Bildenden Künste München ist zu sehen. Am Eröffnungstag präsentierten sie ihre im Studienfach Textilkunst geschaffenen Kleidungsstücke in einer Modenschau. Musikalisch untermalte das Violinisten-Paar Lili Červinková und Martin Červinká die Vernissage mit klassischen Stücken sowie Walzern von Johann Strauß.

Die Ausstellung im Schloss Ebergersch ist bis 15. Oktober täglich außer Montag von 10 bis 18 Uhr zu besichtigen.