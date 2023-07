Von Fiktion bis Wirklichkeit

Die Kunstfabrik hat offene Türen für jegliche Form künsterischen Gestaltens. Derzeit werden Arbeiten von Andreas Werner und Julia Zöhrer gezeigt.

Andreas Werner stellt den Bleistift als Schwerpunkt-Werkzeug seiner Arbeiten in den Mittelpunkt und zaubert damit eine ebenso fiktive, wie reale Welt. Manchmal erinnern seine großformatigen, benahe eine Wand füllenden Arbeiten an Tempel und Pyramiden, machmal an Schachfiguren. Wesentlich für die Interpretation seiner Bilder ist die Entfernung, aus der man sie betrachtet. Während man von Weitem das Gesamtbild bereits eindeutig eingeordnet hat, findet man in der Nähe Details und Linien, die eine völlig neue, andere Sichtweise offenbaren.

„Der Künstler hat bereits vor zehn Jahren einmal in der Kunstfabrik ausgestellt. Damals als Student, heute als der kommende Star“, freute sich Günther Groß über die neuerliche Ausstellung von Andreas Werner.

Der Künstler wurde in Deutschland geboren und studierte an der Universität Wien Theater-, Film- und Medienwissenschaften, wechselte an die Univesität für angewandte Kunst und schließlich an die Akademie der Bildenden Künste. 2012 absolvierte er sein Diplom mit Auszeichnung. Er lebt und arbeitet in Wien und im Weinviertel.

Inspiriert zu seinen Arbeiten wird er durch die Utopie, durch Raumschiffe, Roboter und seine Vorliebe für Science-Fiction. „Willkommen in der Zukunft“ könnte man seine Arbeiten umschreiben. Werner kann auf eine lange Liste an Einzelausstellungen, Ausstellungsbeteiligungen und Auszeichnungen verweisen.

Von Mythen und fabelhaften Gestalten

In die Welt der Myhthen und Fabelwesen mit Zeichnungen auf Stoff entführt Julia F. Zöhrer die Besucher im Projektraum. Die Textilien hängen frei im Raum, erzeugen dadurch die Illusion eines Objektes. Rituelle Zeremonien, irreale Pflanzen und Menschenwesen stehen detailverliebten realen Bildern gegenüber. Meist sind ihre Darstellungen monochrom gehalten, deuten Landschaften nur an, als ob sich das Bild gerade erst im Entstehen befände. Dem geduldigen Betrachter erschließen sich unerforschte Szenen, die Raum für fantasievolle Interpretationen lassen.

Die fabelhafte Welt von Julia Zöhrer betrachteten Bürgermeister Ulrich Achleitner und Stadträtin Maria Pasqualli. Foto: Edith Hofmann

Julia Zöhrer wurde in Gmunden geboren, studierte von 2012 bis 2018 an der Kunstuniversität Linz und wirkte bei Ausstellungen in Linz, Salzburg, Graz, Wien, Berlin, Krasnojarsk und Minsk mit. Zudem erzielte sie 2021 den zweiten Platz beim Koschatzky Art Award.

Beide Ausstellungen können bis 13. August besucht werden. Die Öffnungszeiten der Kunstfabrik Groß-Siegharts sind Mittwoch bis Sonntag, jeweils von 13 bis 18 Uhr.