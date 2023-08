Weltuntergangsparty in Riegers: Feiern bis zum Morgengrauen

Was vor über 20 Jahren als Feier im kleinen Kreis unter Freunden begann, entwickelte sich bald zu der Kultparty im Bezirk, auf der regelmäßig 1.500 Besucher das Leben bis in die frühen Morgenstunden feiern. Am Gelände gab es eine Cocktailbar, den Stadl mit alternativen Musikrichtungen, zwei Bar-Zelte, die Grillhütte mit dem traditionellen Bobbyburger und der Spezialbar „Ambulanz“. Zwischendurch entspannen konnte man in den bequemen Lounges. Kommandant Markus Muthsam konnte zufrieden auf einen weiteren erfolgreichen Abend zurückblicken.