Vielfältige Auswahl an Kulturveranstaltungen im Bezirk Waidhofen

Kultur macht keine Sommerferien. So finden sich auch im Bezirk Waidhofen einige interessante Veranstaltungen, die einen Besuch auf jeden Fall wert sind.

Die Kulturbrücke Fratres zeigt unter dem Titel „Westafrikas Höfische Kunst“ am 22. Juli Kunst der Grassfields aus Kamerun – Masken, Insignien, Fotografien. Dazu gibt es Vorträge, Lesungen und Musik. Kulturbrücke-Initiator Peter Coreth wird über den Chemiker, Kriegsminister und Kunstsammler Ndé Saha Dion referieren. Dem Phänomen Franz Adlmüller wird am 12. August Wertschätzung erwiesen, wenn sich der Thementag rund um „Mode, Schönheit, Kontroverse: Das Phänomen Fred Adlmüller“ widmet. Mit Filmvorführung, Podiumsdiskussion und Buchpräsentation ist ein abwechslungsreiches, modisches Programm garantiert.

Ins Kaffee in den Gutshof

Am 2. September schließlich wird im Gutshof Fratres zum „Literaturcafé Melange – Begegnung dreier Länder“ geladen. In bester Kaffeehaustradition finden Gespräche und Lesungen mit Autoren aus Bayern, Tschechien und Österreich statt. Die Besucher können Interessantes über die Geschichte der literarischen Kaffeehauskultur erfahren. Thomas Sautner wird aus seinem Roman „Die Erfindung der Welt“ lesen, in dem es um die Kraft der Literatur und die Macht der Sprache, den Grenzbereich zwischen Realität und Fiktion geht. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 15 Uhr.Ein musikalischer Höhepunkt der Kulturbrücke Fratres ist am 24. August um 19 Uhr ein Konzert des Meisterkurses des Europäischen Wettbewerbs junger Musiker unter der Leitung von Wiener Philharmonikern.

Kino unter freiem Himmel

Wer gerne einen Abend unter freiem Himmel verbringen möchte, für den bietet der Verein Pro Waidhofen das Richtige. Das Sommerkino lädt wieder zu zwei Veranstaltungen auf den Hauptplatz in Waidhofen. „Sterne unter der Stadt“ werden am 28. Juli zu sehen sein, die Stipsits-Komödie „Griechenland“ steht am 4. August auf dem Programm.Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Karten können unter kino@prowaidhofen.at reserviert werden. Es gibt eine Spielgarantie, denn sollte Regen angesagt sein und sich die Himmelsschleusen öffnen, wird das Sommerkino in den Turnsaal der Volksschule verlegt.

Auch der Elternverein der Volksschule Thaya organisiert in Kooperation mit dem Filmclub Drosendorf einen Open-Air-Filmabend im Hof des Gemeindezentrums Thaya. Am 10. August wird der Deix-Film „Rotzbub“ gezeigt. Einlass ist ab 20.30 Uhr, Filmstart um 21 Uhr. Wegen des beschränkten Platzangebotes wird um Reservierung gebeten (0660/2154545, telefonisch Montag bis Freitag von 17 bis 19 Uhr oder per SMS und WhatsApp). Auch hier gibt es eine Ausweichmöglichkeit bei Schlechtwetter. Die Einnahmen kommen zur Gänze der Volksschule Thaya zugute.

Abwechslungsreiches Ausstellungsangebot

Allwettertaugliches Programm bieten auch die Galerien im Bezirk. Nach den derzeit laufenden Ausstellungen von Julia Zörer und Andreas Werner wird in der Kunstfabrik in Groß Siegharts bereits die nächste Vernissage vorbereitet.Ab 19. August stellt Michael Wegerer aus, die zweite Ausstellung „Über Grenzen“ bietet Künstlern aus Tschechien die Möglichkeit, ihre vielfältigen Arbeiten in den Galerieräumen zu präsentieren.Frenzi Rigling und Bruno Gironcoli stehen im Mittelpunkt der Sommerausstellungen in der Galerie Lindenhof in Oberndorf-Raabs, die am 29. Juli eröffnet werden.In der Kunst.Galerie.Waldviertel in Waidhofen zieht Markus Krön eine „Zwischenbilanz – 40 Jahre auf dem Weg zum guten Bild“. Die Vernissage findet am 28. Juli statt.Bis 29. Juli läuft in der Galerie Kubus Primmersdorf noch die Ausstellung „Energieberater“ von Vinzenz Grausam und Heidulf Gerngross.

Aktuelle Termine zu den Sommerveranstaltungen finden sich auch im NÖN-Veranstaltungskalender.