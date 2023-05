KUPL-Waidhofen/Thaya hat neue Obfrau

Nach längerer Suche nach einem Nachfolger wurde am 18. Mai im Rahmen einer außerordendlichen Generalversammlung Maria Müllner als neue Obfrau des Vereins Kulturplattform Waidhofen/Thaya (KUPL) gewählt.

Die KUPL wurde 1996 mit dem Ziel gegründet, die Waldhofner Kulturschaffenden zu vernetzen, Termine zu koordinieren und gemeinsam nach außen als Werbeträger für die Stadt aufzutreten. Viele positive Elemente wie ein Literaturfest oder ein offener Bücherschrank konnten unter Mitwirkung der KUPL-Verantwortlichen umgesetzt werden. Ein geplantes Kultur-Stadtgespräch, das der Kultur und der Politik die Möglichkeit für einen Austausch geben sollte, kam aufgrund der Pandemie nicht zustande.

„Ich bin froh, dass wir mit Maria Müllner nun eine engagierte neue Obfrau gefunden haben“, freute sich Bürgermeister Josef Ramharter, der Müllner als Kassier zur Seite stehen wird. Der scheidende Obmann Christoph Mayer, der auch Mitorganisator von Balls & Beats ist, hat aufgrund beruflicher Veränderungen seinen Lebensmittelpunkt ins Weinviertel verlegt und sah sich daher außerstande, die Obmannschaft weiter auszuführen.

Maria Müllner stieß durch die Mitwirkung beim Arbeitskreis Stern XL auf die Kulturplattform. Sie ist Mutter eines vierjährigen Sohnes, arbeitet in der Agrana Stärke GmbH und zählt Laufen, Wandern, Puzzeln und Lesen zu ihren Hobbies. Als eine ihrer wichtigsten Aufgaben als KUPL-Obfrau sieht sie Ideenfindung für gemeinsame Veranstaltungen. „Ich könnte mir einen Mitmach-Workshop vorstellen und bin für jede Idee dankbar, die jemand an mich heranträgt.“ Auch die Werbung von Mitgliedern für die Vereine stellt sie in den Fokus: „Es ist sehr schwer jemanden zu finden, der zuverlässig und bereit ist, in seiner Freizeit bei einem Verein mitzuwirken.“ Bedürfnisse und Ideen mit den Kulturverantwortlichen abzuklären werden für Maria Müllner in den nächsten Wochen die dringendsten Aufgaben sein, um die derzeit schlummernde Kulturplattform aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken.

