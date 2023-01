Drei Spielorte für die Kultur in Gastern

Die erfolgreiche Serie der Kulturoffensive Gastern findet auch in diesem Jahr eine Fortsetzung.

Zum Start ist Ernst Köpl mit seiner Dixielandband „Marokko Stameders“ erstmals im Kommunalzentrum beim Jazzfrühschoppen am Sonntag, 5. März, um 10 Uhr zu Gast.

Mit ihrem Programm „Lockvögel“ gastieren „Flo & Wisch“ am Freitag, 31. März, um 20 Uhr ebenfalls im Kommunalzentrum, ehe es am Samstag, 22. April, um 20 Uhr in eine Außenstelle geht, nämlich ins Feuerwehrhaus in Frühwärts, wo ab 20 Uhr zu einem musikalischen Abend mit Alfred Braunsteiner, Gilbert Brodar und Erich Gepp sowie Ernst Köpl und Karel Pixa geladen wird.

„Klangbilder“ werden von „MiSaBi“ am Samstag, 12. August, um 18 Uhr in der Wehrkirche Kleinzwettl in Kooperation mit dem Verschönerungsverein Kleinzwettl präsentiert. Zum Finale lässt Angelika Niedetzky die Besucher am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr an ihrem Kabarettprogramm „Der schönste Tag“ teilhaben. Die Veranstaltung findet im Kommunalzentrum statt.

