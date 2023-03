Start in neue Kultursaison: Es darf wieder gejazzt werden

Die „Marokko Stampeders“ fanden sich 1991 eher zufällig zusammen, studierten zum Spaß ein paar Jazznummern ein und wurden — motiviert von Ernst Köpl — zu einer gerne gebuchten Formation von Polizeimusikern. Drei CDs wurden produziert, von denen es mittlerweile nur noch Restexemplare gibt. Die „Stampeders“ füllten renommierte Jazzkeller wie das „Fischerbräu“ oder „Otto“ in Wien.

Umso erfreulicher für die Besucher, dass sich die sieben Musiker entschlossen, dem Waldviertel einen Besuch abzustatten und ihre Instrumente mitzubringen, die alle zweifelsfrei beherrschen, auch wenn sie nicht mehr regelmäßig üben.

Bei der Liedauswahl setzten Herbert Klinger (Tuba), Franz Haidegger (Posaune), Karl Samstag (Schlagzeug), Claudius Partisch (Klarinette), Manfred Reinthaler (Trompete), Gerrit Engelke (Keyboard) und Ernst Köpl (Gitarre/Banjo) auf „oide Hodan“, Melodien die ins Ohr und in die Beine gingen. Dazu gehörten „Cabaret‘“, „Hello Dolly“, „Mackie Messer“ oder „Tiger Rag“. Köpfe wippten im Takt, Beine klopften den Beat, und als die Melodie „Bei mir bist du scheen“ angestimmt wurde, hielt es eine Besucherin nicht mehr auf ihrem Sessel. „Ich kann gar nicht verstehen, dass die Leute bei diesem Sound so ruhig sitzen bleiben können!“, erklärte Renate Toma begeistert.

Aufgelockert durch Ernst Köpl mit kurzen Anekdoten aus der „aktiven“ Musikerzeit verging der Jazzfrühschoppen wie im Fluge. Was als letztes Stück folgen sollte, begann mit dem Zapfenstreich, perfekt eingeleitet von Manfred Reinthaler, der dafür sogar auf einen Tisch kletterte, und endete mit „Down by the Riverside“. Doch das Publikum konnte nicht genug bekommen und forderte mit Standing Ovations eine Zugabe, die dann mit „When the Saints“ auch gerne gespielt wurde, ehe das Marktplatzcafe das Speisenbuffet mit gebackenem Allerlei eröffnete.

Ein rundum gelungener Start ins heurige Kulturjahr, der die Herzen von Jazzfans höher schlagen ließ. Einziger Wermutstropfen: Die „Marokko Stampeders“ haben sich aus dem aktiven Musikerleben zurückgezogen, spielen maximal einmal jährlich in ihrem Stammlokal. Der Jazzfrühschoppen in Gastern war eine einmalige Ausnahme. Danke, „Marokko Stampeders“!

