Elfriede Kurzacz ist die 1.000ste Galeriebesucherin .

Die 1.000sten Besucherin der heurigen Saison begrüßte die Kunst.Galerie.Waldviertel am Donnerstag. Die Waidhofnerin Elfriede Kurzacz kam das allererste Mal in die Galerie am Hauptplatz 6, um die „In Memoriam“-Ausstellung, insbesondere die Werke von Franz Dörrer und Theo Laube zu sehen.